Названы причины увольнения Марески из «Челси»

«Челси» и агент Жорже Мендеш работали над планом ухода Энцо Марески с поста главного тренера «синих» со вчерашнего вечера. Руководство лондонцев единогласно решило, что необходимы перемены.
Одной из главных проблем были разногласия между Мареской и медицинским отделом «Челси». Клуб настаивал на том, что решения о нагрузке и защите здоровья игроков должны приниматься независимо от тренера.
Марески, же ощущал недостаток защиты со стороны клуба и вмешательство в свою работу, что привело к серьезным проблемам во взаимоотношениях с руководством «синих».
Специалист пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом» (2:2) под предлогом болезни, но на самом деле не хотел говорить с прессой, потому что думал о своем будущем.
Известно, что «Манчестер Сити» и Мареска уже провели несколько раундов переговоров. Это стало неожиданностью для многих в руководстве «Челси». Некоторые посчитали, что итальянец отвлекается от своей нынешней работы.
Руководство «Челси» также обеспокоено потерей очков, отставанием от лидеров английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. У него есть опасения, что команде недостает психологической устойчивости.
«Челси» не планирует менять свою модель. На замену Мареске претендует лишь несколько кандидатов, включая Лайама Росеньора.
- «Челси» занимает 5-е место в АПЛ с 30 очками после 19 туров. Команда отстает от лидирующего «Арсенала» на 15 очков.
- В Лиге чемпионов «синие» занимают 13-ю позицию на общем этапе с 10 баллами после 6 игр. Команда отстает от «Арсенала» на 8 очков.
- 45-летний Мареска возглавлял «Челси» с лета 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.