Названы причины увольнения Марески из «Челси»

«Челси» и агент Жорже Мендеш работали над планом ухода Энцо Марески с поста главного тренера «синих» со вчерашнего вечера. Руководство лондонцев единогласно решило, что необходимы перемены.

Одной из главных проблем были разногласия между Мареской и медицинским отделом «Челси». Клуб настаивал на том, что решения о нагрузке и защите здоровья игроков должны приниматься независимо от тренера.

Марески, же ощущал недостаток защиты со стороны клуба и вмешательство в свою работу, что привело к серьезным проблемам во взаимоотношениях с руководством «синих».

Специалист пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом» (2:2) под предлогом болезни, но на самом деле не хотел говорить с прессой, потому что думал о своем будущем.

Известно, что «Манчестер Сити» и Мареска уже провели несколько раундов переговоров. Это стало неожиданностью для многих в руководстве «Челси». Некоторые посчитали, что итальянец отвлекается от своей нынешней работы.

Руководство «Челси» также обеспокоено потерей очков, отставанием от лидеров английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. У него есть опасения, что команде недостает психологической устойчивости.

«Челси» не планирует менять свою модель. На замену Мареске претендует лишь несколько кандидатов, включая Лайама Росеньора.