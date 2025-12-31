Новогоднее обращение Мусаева к болельщикам «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам. Он поздравил фанатов «быков» с Новым годом.
«Дорогие друзья, 2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, то самые смелые желания исполняются. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю здоровья вам и вашим родным.
Пусть 2026 год подарит вам много ярких эмоций и незабываемых событий. Будьте счастливы, и пусть каждый день приносит вам радость – заявил Мусаев», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» в 2025 году впервые в истории стал чемпионом России.
- В сезоне-2025/26 клуб лидирует в РПЛ после 18 туров.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»