Новогоднее обращение Мусаева к болельщикам «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обратился к болельщикам. Он поздравил фанатов «быков» с Новым годом.

«Дорогие друзья, 2025 год показал нам, что если много работать и верить в себя, то самые смелые желания исполняются. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю здоровья вам и вашим родным.

Пусть 2026 год подарит вам много ярких эмоций и незабываемых событий. Будьте счастливы, и пусть каждый день приносит вам радость – заявил Мусаев», – сказал Мусаев.