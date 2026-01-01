У экс-тренера «Динамо», «Кубани» обнаружили рак

У тренера Дана Петреску обнаружили рак.
58-летний румын проходит курс химиотерапии и уже сбросил 36 килограммов. Ситуация, по информации источника, серьезная.
- Петреску был главным тренером «Динамо» в 2012–2014 годах, возглавлял «Кубань» в 2009–2012 и 2016 годах.
- Под его руководством бело-голубые заняли 4-е место в РПЛ в сезоне-2013/14, краснодарцы победили в Первом дивизионе в 2010 году.
- Последним клубом Петреску был румынский ЧФР «Клуж», который он покинул в прошлом году.
Источник: Daily Mail