Реакция Рабинера на рак у Петреску

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на новость об онкологии у Дана Петреску.
«Скверная новость – у Дана Петреску рак. Сил, веры и ресурсов организма 58-летнему румынскому экс-тренеру «Кубани» и «Динамо» в борьбе с болезнью!» – написал Рабинер.
- Петреску был главным тренером «Динамо» в 2012–2014 годах, возглавлял «Кубань» в 2009–2012 и 2016 годах.
- Под его руководством бело-голубые заняли 4-е место в РПЛ в сезоне-2013/14, краснодарцы победили в Первом дивизионе в 2010 году.
- Последним клубом Петреску был румынский ЧФР «Клуж», который он покинул в прошлом году.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера