Реакция Рабинера на рак у Петреску

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на новость об онкологии у Дана Петреску.

«Скверная новость – у Дана Петреску рак. Сил, веры и ресурсов организма 58-летнему румынскому экс-тренеру «Кубани» и «Динамо» в борьбе с болезнью!» – написал Рабинер.