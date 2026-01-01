Петреску, заболевший раком, хочет вернуться в Россию

Агент Николае Пырнэу, представляющий интересы экс-главного тренера «Динамо» и «Кубани» Дана Петреску, сказал, что специалист в будущем хотел бы вернуться работать в Россию.

Сегодня стало известно, что у тренера ранее диагностировали рак. Пырнэу сообщил, что у Петреску со здоровьем все хорошо, в настоящее время он проходит курс необходимых процедур.

«Дан Петреску сказал, что Россия – это единственная страна, где он ничего не выиграл. И он хочет вернуться в страну, чтобы это сделать. Потому что во всех странах, где он работал, он чего-то добивался, выигрывал или чемпионат, или Кубок, или чемпионат и Кубок», – сказал Пырнэу.