Акинфеев опубликовал новогоднее видеообращение

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил россиян с Новым годом.

«Друзья! Ну что, вот и пролетел 2025 год. Много о нeм говорить не будем. Давайте смотреть вперeд. 2026 год должен принести нам море хорошего настроения, море позитива, море улыбок, радости. Ну и самое главное – чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперeд.

Я вас всех люблю. Самое главное – будьте настоящими. Любите друг друга, цените друг друга. И тогда у нас всe будет хорошо. С новым годом. Всем хорошего настроения», – сказал Акинфеев.