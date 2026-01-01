Генич сказал, кого из российских тренеров назначил бы в «Спартак»

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого бы из русских тренеров он назначил главным в «Спартак».
«Андрея Тихонова. Не хочется возвращаться в прошлое и говорить – давайте Олега Ивановича, ему это, мне кажется, самому не надо. Из тех, кто есть сейчас – Тихонова.
Говорят, что это как с Аленичевым, уже проходили. Но я не могу сказать, что с Аленичевым было плохо. Ну да, проиграли АЕКу. Но сейчас «Вильярреал» «Пафосу» проигрывает – и что, тренера убирают? Но вот тогда точка кипения была пройдена.
Говорят, у Тихонова нет результата. Где? В «Енисее», когда лучших игроков забирают и не самый высокий бюджет. Работа его в «Крыльях» была смотрибельной, и с неплохим результатом.
Андрей Валерьевич ставит интересный футбол, у него авторитет среди футболистов, прекрасная карьера. И есть лояльность от болельщиков. И если оставлять российского тренера, с опытом, я бы выбрал Тихонова», – сказал Генич.
- Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября после ухода Деяна Станковича.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.