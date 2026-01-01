Чемпион России в составе «Спартака» находится под аппаратом ИВЛ

Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохира рассказала о его состоянии.

Спортсмен перенес серию инсультов.

58-летний Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».

На его счету 1 матч за сборную России.

«Пока со здоровьем у Мухсина все обстоит так же. Он раньше месяц находился в реанимации, и пошла уже третья неделя, как он подключен к аппарату ИВЛ. Никакой положительной динамики пока нет.

И мы всей нашей семьей вместе с Мухсином в палате больницы встречали Новый год», – сказала Мухаммадиева.