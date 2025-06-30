Чемпион России в составе «Спартака» перенес серию инсультов

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Мухсин Мухамадиев перенес несколько инсультов.

«Сейчас Мухсин находится в Москве в одной из медицинских клиник. Состояние его здоровья не самое лучшее, скажем так.

Первый инсульт Мухамадиев перенес в феврале, когда в качестве директора футбольного клуба «Вахш» из Таджикистана отправился на сборы своей команды в Турцию. Сначала он лечился там, а потом его перевезли в Москву. Насколько я знаю, в Москве у него снова случился инсульт и не один. У меня нет точной информации, но говорят, что у него парализована часть тела.

Я знаю, что помощь ему оказывали Федерация футбола Таджикистана, наши футбольные клубы «Вахш» и «Истиклол». Но связь с ним сейчас сложно поддерживать, телефон Мухсина находится у его жены, а она отвечает только на звонки со знакомых номеров», – сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.