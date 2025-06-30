Чемпион России в составе «Спартака» перенес серию инсультов

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Мухсин Мухамадиев перенес несколько инсультов.
«Сейчас Мухсин находится в Москве в одной из медицинских клиник. Состояние его здоровья не самое лучшее, скажем так.
Первый инсульт Мухамадиев перенес в феврале, когда в качестве директора футбольного клуба «Вахш» из Таджикистана отправился на сборы своей команды в Турцию. Сначала он лечился там, а потом его перевезли в Москву. Насколько я знаю, в Москве у него снова случился инсульт и не один. У меня нет точной информации, но говорят, что у него парализована часть тела.
Я знаю, что помощь ему оказывали Федерация футбола Таджикистана, наши футбольные клубы «Вахш» и «Истиклол». Но связь с ним сейчас сложно поддерживать, телефон Мухсина находится у его жены, а она отвечает только на звонки со знакомых номеров», – сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
- 58-летний Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».
- Всего у игрока 30 матчей за «Спартак», 13 голов.
- На счету Мухамадиева 1 матч за сборную России.