Подробности состояния экс-игрока «Спартака», перенесшего серию инсультов

Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохира рассказала о его состоянии.
- Спортсмен перенес серию инсультов.
- 58-летний Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».
- На его счету 1 матч за сборную России.
«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании. Все процедуры, занятия проходят хорошо. «Спартак» в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной.
Федерация футбола Таджикистана и «Вахш» постоянно помогают, также помощь оказывал «Истиклол». Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно», – сказала Мухамадиева.
Источник: ТАСС