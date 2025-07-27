Подробности состояния экс-игрока «Спартака», перенесшего серию инсультов

Жена бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева Мохира рассказала о его состоянии.

Спортсмен перенес серию инсультов.

58-летний Мухамадиев – чемпион России 1994 года в составе «Спартака».

На его счету 1 матч за сборную России.

«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании. Все процедуры, занятия проходят хорошо. «Спартак» в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной.

Федерация футбола Таджикистана и «Вахш» постоянно помогают, также помощь оказывал «Истиклол». Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно», – сказала Мухамадиева.