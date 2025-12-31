Мостовой пожелал «Спартаку» терпения в 2026 году

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выступил с новогодним пожеланием в адрес московского клуба. Он пожелал болельщикам красно-белых терпения.

«Правильное слово «надежда», а у меня то слово, о котором мы уже постоянно много времени говорим, – «терпение». Как у нас, «терпение и труд всe перетрут». Поэтому, конечно, терпения. Ну, мы, к сожалению, не всегда можем своей судьбой пользоваться, поэтому ясно, что «Спартак» – это для многих боль уже, потому что за 20 последних лет одно чемпионство – это… Я даже представить не могу.

Ну, а что делать? Вот с этим мы и будем жить. Так что обещать, говорить… Я почему так ещe говорю, потому что не люблю давать советы, не люблю там каких-то пафосных вот этих выражений, которые особенно часто делают, когда там друг другу что-то… Потому что жизнь так протекает, что спокойно надо к этому относиться: получится – да, не получится – ну что делать», – сказал Мостовой.