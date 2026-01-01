Стало известно местонахождение Кирилла Комбарова

Бывший спартаковец Кирилл Комбаров переехал в США.

– Вы переехали в США. Сколько уже прошло времени?

– Полтора года.

– Как родилась идея улететь за океан?

– Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьeй. Всe понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться.

– На постоянной основе?

– А мы часто летаем в Москву, проблем нет.

– Есть ли какие-то сложности из-за того, что вы русский?

– Никто не смотрит в твой паспорт. Без разницы, из России ты или Австралии. Если ты нормальный человек, то таким будешь в любой стране мира.

– В чeм главное отличие жизни в России и США?

– Штаты большие и разные. Могу сравнивать с Майами. Климат тут классный, океан, много футбола для детей, различные секции.