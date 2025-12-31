Медведев дал пожелание российскому футболу в 2026 году

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев дал пожелание российскому футболу в следующем году.

– Александр Иванович, что вы могли бы пожелать российскому футболу в 2026 году?

– Возвращения на международную арену. Интенсивности, скорости движения и разнообразия футбольной мысли и тактики. Красивых комбинаций и голов, вратарских спасений. Бескомпромиссной борьбы, страсти и самоотверженности. Больше болельщиков на трибунах, у экранов телевизоров и гаджетов. Роста играющих в футбол от Питера до самых до окраин!