Орлова удивил выбор нового главного тренера «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможное назначение Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.
«Я удивляюсь. «Спартак» хочет назначить иностранного тренера. Руководство… Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Ну он помощник! Почему помощник должен?.. Ну это же риск!
Челестини повезло, что он нашeл общий язык с игроками ЦСКА. Но он же чемпион Швейцарии, у него авторитет. А этот, который приходит [в «Спартак»]… Он же не чемпион нигде! Помощник только», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: «Бомбардир»