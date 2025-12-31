Орлова удивил выбор нового главного тренера «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможное назначение Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.

«Я удивляюсь. «Спартак» хочет назначить иностранного тренера. Руководство… Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Ну он помощник! Почему помощник должен?.. Ну это же риск!

Челестини повезло, что он нашeл общий язык с игроками ЦСКА. Но он же чемпион Швейцарии, у него авторитет. А этот, который приходит [в «Спартак»]… Он же не чемпион нигде! Помощник только», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».