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Орлова удивил выбор нового главного тренера «Спартака»

31 декабря 2025, 19:10
14

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможное назначение Хуана Карлоса Карседо в московский клуб.

«Я удивляюсь. «Спартак» хочет назначить иностранного тренера. Руководство… Выбрали какого-то испанца, который у Эмери в штабе был вторым. Ну он помощник! Почему помощник должен?.. Ну это же риск!

Челестини повезло, что он нашeл общий язык с игроками ЦСКА. Но он же чемпион Швейцарии, у него авторитет. А этот, который приходит [в «Спартак»]… Он же не чемпион нигде! Помощник только», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
  • В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Красногвардейчик
1767198812
А вообще, Орлову то какое дело?)
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sochi-2013
1767205367
Дурацкие стереотипы! Хороший главный тренер- это голова, а не ноги.
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k611
1767211180
Это ещё вилами по воде писано придёт он или нет. Чемпионат Кипра всё таки не показатель. Например у Шпилевского в чемпионате Кипра есть достижения (становился чемпионом). А сейчас дела в ФК Ниж Новгород идут не "айс"...
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boris63
1767239268
Гена, тебе-то какое дело? В каждой бочке затычка, смотри футбол и наслаждайся.
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subbotaspartak
1767244259
– сказал Орлов в эфире «Радио Зенит»...... Там его и слушайте.
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zigbert
1767255167
Все таки попасть в основную сетку ЛЧ не так то просто.
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Cleaner
1767258872
Орлова каждое утро что то удивляет...)))
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нейтральныйкакникто
1767266656
А кем был Семак, при назначении в Зенит?Кем был Мусаев при назначении в Краснодар ?.....????
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Интерес
1767270002
Командиры кораблей проходят должностную ступень "старпом" в обязательном порядке.
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crf57
1767458092
Очередная авантюра Спартака!
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