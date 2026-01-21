Введите ваш ник на сайте
  Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Там вот эти Абаскали все рядом не стоят»

Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Там вот эти Абаскали все рядом не стоят»

21 января, 00:24
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему высоко котирует Хуана Карлоса Карседо, который в январе возглавил «Спартак».

«Честно говоря, когда он работал с Эмери, я не знал, что он у него был в тренерском штабе. А потом я посмотрел, где он работал – там вот эти Абаскали все рядом не стоят. И другие тренеры, они рядом с ним не стоят, какой у него колоссальный опыт.

Я уже говорил по поводу книги Карло Анчелотти, почитал, и я тоже в своe время считал, что, прежде чем главным тренером работать, надо поработать вторым под очень хорошим тренером.

Причeм не там, где борются за выживание, а там, где побеждают. И об этом говорит Анчелотти», – сказал Бубнов.

  • Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
  • Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1768948307
Очень надеюсь, что Александр Викторович прав. Предчувствие на самом деле хорошее от этого назначения. Без всяких причин просто на интуитивном уровне. Всегда хочется надеяться на хорошее, хотя бы это у нас никто отнять не может.
Ответить
Император Бомжей
1768964550
Только время покажет, на сколько прав Бубнов в своём выводе))
Ответить
Император 1
1768969161
Если у тренера ничего не получится, бубен в первых рядах критиков будет)
Ответить
Прокс
1768973839
Бубенчику клизму не сделали что-ли!!!
Ответить
...уефан
1768977153
...хорошие таблетки! Правильные!...
Ответить
andr45
1768979406
Что-то Александр Викторович погорячился) Давайте оценивать Абаскаля не по степени ненависти к «Спартаку», а по объективным критериям. Во-первых, у Абаскаля основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28. Во-вторых, среднее число набранных очков в одном матче было 1,80. Для сравнения у Карпуши-дорогуши 1,73, у алкашенка Аленичева 1,63) В-третьих, «Спартак» в среднем за один матч забивал 2,0 мяча. У Карпуши-дорогуши 1,65, у алкашенка Аленичева 1,73. И, в-четвертых, что перевешивает все три предыдущие пункта: Абаскаль возродил «Спартак»,подняв его из грязи 10-го места, завоевав бронзовые медали. И вопрос Бубнову: а, где должны стоять эти рассейские бездари? В том числе, КАРПИН И АЛЕНИЧЕВ?
Ответить
Интерес
1768980928
Впервые без намордника на арене.
Ответить
SLADE2019
1768987210
Абаскаль в Спартаке показал свою состоятельность, а Эмери нет. Все забывают, что футбол хоть и жесткая, интересная, увлекательная, но игра. А в игре свои правила и их не отменит никто, будь хоть Гвардиола. Дай бог, чтобы нынешнему тренеру повезло, прежде всего.
Ответить
