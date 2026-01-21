Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Там вот эти Абаскали все рядом не стоят»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему высоко котирует Хуана Карлоса Карседо, который в январе возглавил «Спартак».

«Честно говоря, когда он работал с Эмери, я не знал, что он у него был в тренерском штабе. А потом я посмотрел, где он работал – там вот эти Абаскали все рядом не стоят. И другие тренеры, они рядом с ним не стоят, какой у него колоссальный опыт.

Я уже говорил по поводу книги Карло Анчелотти, почитал, и я тоже в своe время считал, что, прежде чем главным тренером работать, надо поработать вторым под очень хорошим тренером.

Причeм не там, где борются за выживание, а там, где побеждают. И об этом говорит Анчелотти», – сказал Бубнов.