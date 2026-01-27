Введите ваш ник на сайте
  • «Спартак» объявил о первом зимнем трансфере, бразильский новичок «Зенита», у «Барсы» увели таланта и другие новости

«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере, бразильский новичок «Зенита», у «Барсы» увели таланта и другие новости

Сегодня, 01:40

«Зенит» и «Црвена Звезда» почти договорились по переходу Эраковича

Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб

«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере, высмеяв другие клубы РПЛ

«Зенит» забил 6 голов китайскому клубу, «Динамо» проиграло в серии пенальти

«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями

Джон Джон подписал контракт с «Зенитом» – раскрыта точная сумма трансфера

Руководство «Спартака» разочаровано в летнем трансфере

Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»

«ПСЖ» выкупил таланта «Барселоны» за 6 миллионов

«Зенит» нашел форварда в Турции

Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 