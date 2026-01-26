Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб

Полузащитник Денис Макаров завершил медосмотр для турецкого «Кайсериспора» и подписал полноценный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

До этого он расторг соглашение с «Динамо», которое было рассчитано до конца сезона, по обоюдному согласию.

Ранее по решению тренерского штаба бело-голубых Макаров был переведен во вторую команду москвичей.

Футболист высказывал недовольство количеством игрового времени при главном тренере Ролане Гусеве, а представитель игрока Алексей Бабырь говорил о наличии личной неприязни со стороны специалиста. В итоге сторонами было принято решение расторгнуть соглашение.