Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб

Полузащитник Денис Макаров завершил медосмотр для турецкого «Кайсериспора» и подписал полноценный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
До этого он расторг соглашение с «Динамо», которое было рассчитано до конца сезона, по обоюдному согласию.
Ранее по решению тренерского штаба бело-голубых Макаров был переведен во вторую команду москвичей.
Футболист высказывал недовольство количеством игрового времени при главном тренере Ролане Гусеве, а представитель игрока Алексей Бабырь говорил о наличии личной неприязни со стороны специалиста. В итоге сторонами было принято решение расторгнуть соглашение.
- 27-летний Макаров в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- В 2021 году бело-голубые купили футболиста у «Рубина» за 7,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»