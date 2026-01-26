Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Стало известно, как изменилась атмосфера в «Реале» после смены тренера

Стало известно, как изменилась атмосфера в «Реале» после смены тренера

Сегодня, 14:07

Некоторые источники, близкие к раздевалке «Реала», сообщили, что атмосфера в команде стала лучше после замены Хаби Алонсо на Альваро Арбелоа на посту главного тренера.

При прежнем тренере в коллективе существовала напряженность.

Источники в бывшем штабе Алонсо перед гостевой игрой 21-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (2:0) сказали, что, по их мнению, ситуация в «Реале» теперь начнет улучшаться. Это случится, потому что футболисты захотят проявить реакцию на критику в свой адрес.

Такую точку зрения поддержали и другие источники, близкие к нескольким членам команды.

  • «Реал» уволили Хаби Алонсо и назначил вместо него Альваро Арбелоа 12 января.
  • С тех пор команда одержала 2 победы в чемпионате Испании и 1 в Лиге чемпионов, а также потерпела 1 поражение в Кубке Испании.

Источник: The Athletic
