  • Талалаев – о «Балтике»: «Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек»

Талалаев – о «Балтике»: «Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек»

Сегодня, 13:22
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о тактике своей команды.

– Вас задевает, когда говорят: «Балтика» команда не зрелищная, а ломовая, которая просто загоняет соперника?

– Я на это говорю: попробуйте вы сделать так. Говорил это и тренерам, и специалистам, которые начинают это рассказывать. И во-вторых, это говорят те, кто в футболе разбирается плохо. У нас очень много атак, которые являются многокомпонентными, где много АВТ [активно выгодных позиций] – то, что анализирует Черепанов и его компания, с которой мы работаем.

Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек и привлечь самые перспективные методики, но стараемся – с кем-то на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги – сотрудничать. Люди приносят пользу. Виталий Соловьев помогает. Денис Бурунов, который руководил InStat, Евгений Клеков – не стесняюсь к ним обращаться за помощью.

Если вы спросите у них об игре «Балтике», вам расскажут, что у нас очень хороший современный футбол, который позволяет добиваться результата вне зависимости от уровня чемпионата. Тяжело будет, конечно, в Англии, Германии и Франции, где уровень интенсивности очень высокий.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Талалаев – о физической готовности «Балтики»: «Мы лучшие в РПЛ» 4
Талалаев оставил на просмотре в «Балтике» двух игроков – из «Спартака» и Первой лиги 1
Реакция Талалаева на поражение «Балтики» от «Сурхана» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
FWSPM
1769424559
талалайкин хватит болтовни ! просто выкинь гаспрем из кубка и получишь заслуженные овации
Ответить
Интерес
1769425693
Весь футбол состоит из обороны и нападения, а цель-голы.Как забитые, так и пропущенные.С этим у команды и тренера всё в порядке. А что кому нравится-это совсем другое.Я люблю вертикальный футбол,а кто-то упивается перепасами и владением мяча поперёк поля,наслаждаясь этим и процентами владения"как у "Барселоны".В итоге все будут прибиты окончательным положением команды в итоговой таблице, которая обесценит(или возвысит) все "красоты",или "колхозность" происходящего на поле.Кто против этой спортивной составляющей игры-лучше смотреть виртуозные шоу в студии , по мастерству владения мячом.Наверное,таких в избытке.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 