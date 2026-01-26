Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе

Защитник «Акрона» Марат Бокоев вспомнил о первом времени в Москве.

– Твоя карьера как-то с самого начала изрыта преградами. Собственно, с первой профессиональной команды – владикавказского «Спартака».

– Всe так. Я на профессиональном уровне успел сыграть за «Спартак» пять матчей, после чего команду расформировали. В тот момент у меня была четкая мысль, что буду заканчивать. Слава богу, это в мыслях только и осталось.

– Когда ехал в Москву, допускал, что можешь уже и не футбол едешь играть?

– Нет, в Москву я собирался еще с амбициями. Приехали к моему старшему товарищу, Левани Гвазаве, в надежде, что нас кто-то заметит. Но когда месяц прошел, потом – второй, и не было никаких сдвигов, снова появились мысли закончить. Левани меня сильно поддержал в этот момент. Говорил: «Надо потерпеть, надо потерпеть». Я был со своим другом, и пока мы находились в Москве, он всячески нам помогал. Если бы не Гвазава, я бы сейчас не был здесь.

– Проходил череду просмотров?

– Мы играли за его команду на КФК, которая постоянно проводила товарищеские матчи с клубами Второй лиги. В надежде, что мы хорошо сыграем и попадем на карандаш кому-то из тренеров этих команд. Каждый день вечером у нас были тренировки – единственный раз в моей карьере такие поздние.

– Почему так поздно?

– Потому что параллельно приходилось работать.

– Где?

– Мы когда в Москву с другом поехали, взяли с собой какие-то деньги. Но они как-то чересчур быстро закончились, а есть что-то надо было. Появился вариант в одном из магазинов одежды работать грузчиками посменно. Выходил на смену рано утром, работал, а к вечеру успевал на тренировку или игру. Помню, постоянно не высыпался и от этого был дико злой.

– Сил хватало?

– Это сейчас могу сказать, что нормально всe хватало. А если вспомнить те времена, то я все время был раздраженный и невыспавшийся.

– А жил где?

– По-разному. За смену платили 2-3 тысячи. И порой денег хватало только на то, чтобы переночевать в компьютерном клубе. Мы как делали: приходили, бронировали компьютер на всю ночь и засыпали прямо на клавиатуре в кресле. Часа четыре так лежал. Еще разок мы нелегально жили у Кости Кертанова, который сейчас играет за «Челябинск», причем он об этом не знал.

– Это как?

– Он тогда играл за московское «Торпедо», у него жил наш общий приятель. Мы с Костей знакомы не были. Как-то он уехал на сборы в Италию, и приятель позвал нас на квартиру. Мол, чего вы ерундой страдаете, поспите нормально. Мне было как-то не очень комфортно в чужой квартире, но ситуация была безвыходная. Забавно, что потом мы вместе с Кертановым оказались в «Велесе» и я ему эту историю рассказал.

– Рассердился?

– Напротив. Говорит: чего не рассказали, я бы сам вас пустил без проблем.