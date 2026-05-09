В Греции и Турции рассмотрят россиянина, которого не купили «Краснодар» и «Спартак»

ПАОК интересовался стоимостью защитника «Акрона» Марата Бокоева.

Если бы она оказалась меньше 2 миллионов евро, то трансфер мог бы стать реальным. Однако тольяттинцы хотят получит больше денег, сумма в размере примерно 200 миллионов рублей их точно не устраивает.

«Прошлым летом к Бокоеву был интерес от «Краснодара», а зимой его обсуждали в «Спартаке», но в итоге не срослось», – написал источник.

Сейчас помимо греческого клуба, есть вариант с переходом игрока в турецкий «Истанбул Башакшехир», но пока на уровне разговоров.