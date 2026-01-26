В «Балтике» сказали, начнут ли распродажу игроков

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов отметил, что многие игроки команды пользуются спросом на трансферном рынке.
«Интерес большой, команда выстрелила. Но мы не устраиваем распродажу, каждого игрока ценим. Команде нужно развиваться. И команде также нужно усиливаться», – сказал Измайлов.
- Ранее спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что клуб принял предложение «Спартака» по трансферу полузащитника Владислава Сауся.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»