В «Балтике» сказали, начнут ли распродажу игроков

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов отметил, что многие игроки команды пользуются спросом на трансферном рынке.

«Интерес большой, команда выстрелила. Но мы не устраиваем распродажу, каждого игрока ценим. Команде нужно развиваться. И команде также нужно усиливаться», – сказал Измайлов.