Талалаев высказался о своем потенциальном назначении в топ-клуб

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев полагает, что он сможет работать в топ-клубе.

– Есть мнение о том, что, если вы возглавите большую команду, футболисты могут не воспринять ваши требования и не будут выдавать 90 минут такой интенсивный футбол, как в «Балтике».

– Конечно, сразу не будут. Но постепенно, когда увидят прогресс – свой, индивидуальный, увеличение своих контрактов и улучшение результатов, большие премиальные, уверен, что они будут все это делать. Мне довелось поработать и с Видичем, и с Кавенаги. Если им это объясняешь, и они это впитывают, понимают, что это полезно, то всегда будут делать. А тем, кто говорит то, что вы сказали, всегда отвечаю: попробуйте пообщаться с Андраде, смотивировать его на что-то. Или с Хилем. Если кто-то считает, что это не звезды, то они глубоко ошибаются. Люди всегда понимают свою значимость для коллектива, команды и клуба.

Но я не сторонник того, чтобы, как говорят, куда-то идти – в топ-клуб. У нас есть все возможности, чтобы создать топ-клуб в «Балтике».