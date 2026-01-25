Появился еще один претендент на Хлусевича

Еще один клуб РПЛ выразил заинтересованность в защитнике «Спартака» Данииле Хлусевиче.
Помимо «Пари НН», об интересе которого к игроку говорилось ранее, есть еще одна команда, которая хотела бы видеть спартаковца в своих рядах на правах аренды.
Ранее агент футболиста сказал, что все мысли Хлусевича связаны исключительно с продолжением карьеры в составе красно-белых.
- 24-летний защтник в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»