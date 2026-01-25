Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака

Страхиня Эракович, защитник «Зенита», желает покинуть клуб.
Серб недоволен игровым временем и ставкой Сергея Семака на других футболистов. Защитник хочет вернуться в «Црвену Звезду», где главный тренер Деян Станкович видит его одним из лидеров.
Идут переговоры об аренде Эраковича с обязательным выкупом. Обсуждаемый вариант – платная аренда за 1 миллион евро и летний выкуп за 5 миллионов.
- Эракович выступает за «Зенит» с 2023 года. Он провел 85 матчей, сделав 6 ассистов.
- Сообщалось, что на него также претендуют ПАОК и «Бешикташ».
- До «Зенита» Эракович провел более 100 матчей за «Црвену Звезду».
Источник: Sportklub