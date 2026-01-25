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Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака

25 января, 23:31
24

Страхиня Эракович, защитник «Зенита», желает покинуть клуб.

Серб недоволен игровым временем и ставкой Сергея Семака на других футболистов. Защитник хочет вернуться в «Црвену Звезду», где главный тренер Деян Станкович видит его одним из лидеров.

Идут переговоры об аренде Эраковича с обязательным выкупом. Обсуждаемый вариант – платная аренда за 1 миллион евро и летний выкуп за 5 миллионов.

  • Эракович выступает за «Зенит» с 2023 года. Он провел 85 матчей, сделав 6 ассистов.
  • Сообщалось, что на него также претендуют ПАОК и «Бешикташ».
  • До «Зенита» Эракович провел более 100 матчей за «Црвену Звезду».

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Источник: Sportklub
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Зенит Эракович Страхиня
Комментарии (24)
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Император 1
1769373927
Ну ладно, пусть уходит, Зенит ничего не потеряет
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kazak1975
1769375878
семак перестал отражать чаяния болельщиков. Он готов мартыхаями заполнить состав. Даже, если это не его желание, он- главный получатель южноамериканского гуано в команду. Изначально: гнать гада из команды. А дальше- Саусей, и прочих парней, которые уже готовы играть- в команду.
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FWSPM
1769387620
увидел 24 комента к этой новости думаю что за кипишь ? ну решил страхуня слиться из этого позора пока при памяти и что? а дело оказывается вовсе было не в страхуне просто пациент обьедкин встретил соседа по палате...
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Дубина
1769399850
И этот бежать собрался?? Мда... ну а че команда состоит из бразил!!
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власик
1769409080
Уважаемые администраторы ! А не могли бы вы блокировать этот бред малолетних дебилов? Ну отвратительно читать их словоблудие
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Дырокол
1769426447
А за сколько его купил Зенит?
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