Клуб Первой лиги отпустит форварда в РПЛ, осуществив самую крупную продажу в своей истории

«Пари НН» приобретет нападающего Матвея Урванцева у «Челябинска».

Сумма сделки составит 70 миллионов рублей + 10% от перепродажи игрока. 40 миллионов клуб РПЛ заплатит сразу и еще 30 – летом.

Игрок подпишет с «Пари НН» контракт сроком до лета 2028 года с зарплатой в 600 тысяч рублей в месяц с перспективой роста до 2 миллионов, если будет играть и забивать.

«Стороны ударят по рукам после того, как сделку подтвердит губернатор Челябинской области Текслер. Данная продажа станет самой крупной за всю историю «Челябинска» + самой прибыльной, ведь Урванцева забрали из «Чертаново» всего за 1,5 миллиона», – написал журналист Иван Карпов.