Новичок «Динамо» Рикардо признался, что ему страшно ехать в Москву

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо побаивается московских морозов.
– В Москве -20, не пугает ли тебя российский холод?
– Конечно, пугает! Я был в Рио, где +36-37. Приехать в Москву, где -20 – страшно! (Смеется). Но я готов.
Наверное, нужно будет немного времени на адаптацию, чтобы привыкнуть. Но, думаю, у меня с этим не возникнет проблем.
- 23-летний Рикардо провел в «Ботафого» один год: 29 матчей, 1 гол, 1 ассист.
- На бразильца также претендовали «Зенит» и ЦСКА.
- Рикардо впервые покинул Бразилию.
Источник: «Спорт-Экспресс»