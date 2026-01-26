Новичок «Динамо» Рикардо признался, что ему страшно ехать в Москву

Защитник «Динамо» Дэвид Рикардо побаивается московских морозов.

– В Москве -20, не пугает ли тебя российский холод?

– Конечно, пугает! Я был в Рио, где +36-37. Приехать в Москву, где -20 – страшно! (Смеется). Но я готов.

Наверное, нужно будет немного времени на адаптацию, чтобы привыкнуть. Но, думаю, у меня с этим не возникнет проблем.