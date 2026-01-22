Новичок «Динамо» Рикардо объяснил, почему предпочел москвичей клубу Серии А

Новый защитник «Динамо» Дэвид Рикардо сообщил, что ради московского клуба отказал «Торино».

«Благодарю клуб за интерес ко мне. «Динамо» предприняло много усилий, чтобы приобрести меня. «Динамо» было для меня приоритетом, хотя были и другие предложения. Уверен, что я сделал правильный выбор. Буду делать максимум, чтобы добиться результата.

Я ни с кем не советовался. Я знаю Бителло, в Бразилии играл против Рубенса. «Динамо» представило мне очень хороший спортивный проект. Это было очень важным для меня. Понимаю, что это великий клуб в России. «Торино» действительно хотел меня приобрести, но я выбрал «Динамо», – сказал Рикардо.