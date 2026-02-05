Корнеев – о новичке «Динамо»: «Закопали 6-7 миллионов, плюс комиссии и подъемные»

Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал «Динамо» за трансфер бразильского защитника Дэвида Рикардо.
Москвичи подписали игрока 21 января.
«Кроме идеально белых зубов мы пока не видели ничего. Я не знаю, что там происходит, почему мы его пока не увидели в первом товарищеском матче «Динамо» на сборах. А футболист сам говорит, что давно не играл по разным причинам.
Я не понимаю, как он провел медицинский осмотр. Это загадка для меня. Закопали 6–7 миллионов, плюс комиссии и подъемные – это 8–9 миллионов как минимум. И парень приехал непонятно в каком состоянии. Сам лично такое говорит…
Не знаю, может быть, ему не сказали… Начинаю смотреть его статистику, это даже не основной игрок «Ботафого». Супертрансфер», – сказал Корнеев.
- Cообщалось, что «Динамо» заплатит «Ботафого» за Рикардо 7 миллионов евро с учетом бонусов.
- Контракт бело-голубых с 23-летним защитником рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Матч ТВ»