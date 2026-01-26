«Зенит» и «Црвена Звезда» почти договорились по переходу Эраковича

«Зенит» близок к согласованию с «Црвеной Звездой» перехода защитника Страхини Эраковича.

Сербский клуб возьмет игрока в аренду с правом выкупа. Стороны согласовывают последние детали сделки.

Ранее сообщалось, что Эракович хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой, сделанной на других футболистов главным тренером команды Сергеем Семаком.

Защитник согласен на переход в «Црвену Звезду», главный тренер которой, Деян Станкович, видит его одним из лидеров.