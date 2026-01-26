«Зенит» и «Црвена Звезда» почти договорились по переходу Эраковича

«Зенит» близок к согласованию с «Црвеной Звездой» перехода защитника Страхини Эраковича.
Сербский клуб возьмет игрока в аренду с правом выкупа. Стороны согласовывают последние детали сделки.
Ранее сообщалось, что Эракович хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой, сделанной на других футболистов главным тренером команды Сергеем Семаком.
Защитник согласен на переход в «Црвену Звезду», главный тренер которой, Деян Станкович, видит его одним из лидеров.
- 25-летний Эракович в этом сезоне провел 19 матчей за «Зенит», сделал 1 ассист.
- Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»