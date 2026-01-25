Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ярчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали

Ярчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали

Вчера, 19:48
5

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отдохнул с женой Эвелиной на Бали.

Они посетили водопад, где сделали запоминающиеся кадры.

«Если бы вы знали, как я уговаривала Руслана пойти к этому водопаду, вы бы точно поставили лайк.

Пять минут аргументов про «опасно», «холодно» и «давай не будем». Но я очень хотела – и мы всe-таки поднялись.

Итог: невероятные кадры, шум воды, мурашки… Более того, кажется, теперь он тоже любит водопады», – написала Эвелина, которая на 28 лет младше супруга.

  • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.
  • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Фото: соцсети Руслана Нигматуллина

Еще по теме:
Приставы арестовали имущество экс-жены Нигматуллина на 63 миллиона рублей 2
Нигматуллин прокомментировал 28-летнюю разницу в возрасте с женой 4
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1769366638
ещё один д...к
Ответить
bes 2
1769369615
Пять минут аргументов про «опасно», «холодно» и «давай не будем». Но я очень хотела---- Она хотела. Пришлось Русланчику вспомнить молодость ради молодой жены. Кстати Русланчику не мешало бы в тренажерку походить, подкачаться. Молодая жинка ведь.Такие, на это внимание обращают.Гыыы
Ответить
СильныйМозг
1769371358
Если Киркоров сфоткался с ним на фоне водопада, было бы интересней. А так, Нигматуллин и его простигосподи. Не удивительно, почему, он не хотел светится, еще остались остатки мозгов.
Ответить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
20
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
Новичок «Динамо» Рикардо признался, что ему страшно ехать в Москву
00:41
1
Карпин рассказал, где и чем будет заниматься в ближайший месяц
00:27
1
ФотоТикнизян заявил, что в «Локомотиве» он был разбитый и «похороненный»
Вчера, 23:58
1
Талалаев высказался о своем потенциальном назначении в топ-клуб
Вчера, 23:47
3
ВидеоДебютный гол Гонду за ЦСКА
Вчера, 23:27
2
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Семин оценил перспективы Соболева в «Зените» после ухода двух нападающих
Вчера, 20:57
8
Появился еще один претендент на Хлусевича
Вчера, 20:48
Итоги медосмотра Сауся для «Спартака»
Вчера, 20:42
10
Радимов предложил выгнать Лещука из «Динамо»: «Он про партнеров наверняка гадости за спиной говорит»
Вчера, 20:30
2
Тихонов – о «Спартаке»: «И что Карседо может наладить?»
Вчера, 20:07
1
ФотоЯрчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали
Вчера, 19:48
5
Фото«Ахмат» подписал колумбийского форварда
Вчера, 19:30
Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от самаркандского «Динамо»
Вчера, 19:14
2
Карпин: «У меня только одна мечта»
Вчера, 18:49
19
Карпина оценили для работы в Ла Лиге и АПЛ
Вчера, 18:00
4
Тихонов оценил назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 17:37
16
Дьяков назвал виновного в вылете «Динамо» из РПЛ в 2016 году
Вчера, 17:28
1
Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»
Вчера, 17:11
17
Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона
Вчера, 16:39
11
Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ
Вчера, 16:14
45
Защитник «Динамо», пропустивший почти две недели сборов, вернулся в команду
Вчера, 16:00
1
Стало известно, перейдет ли в ЦСКА вингер сборной Турции
Вчера, 15:29
1
1-й тренер Сауся расхвалил игрока перед трансфером в «Спартак»
Вчера, 14:59
2
Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова
Вчера, 14:52
ФотоГлушаков оформил хет-трик за «Спартак»
Вчера, 14:13
16
Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна
Вчера, 13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 