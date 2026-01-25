Ярчайшие фото Нигматуллина и его 23-летней жены у водопада на Бали

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отдохнул с женой Эвелиной на Бали.

Они посетили водопад, где сделали запоминающиеся кадры.

«Если бы вы знали, как я уговаривала Руслана пойти к этому водопаду, вы бы точно поставили лайк.

Пять минут аргументов про «опасно», «холодно» и «давай не будем». Но я очень хотела – и мы всe-таки поднялись.

Итог: невероятные кадры, шум воды, мурашки… Более того, кажется, теперь он тоже любит водопады», – написала Эвелина, которая на 28 лет младше супруга.

Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с уже бывшей женой.

Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.

Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Фото: соцсети Руслана Нигматуллина