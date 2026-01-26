Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какую позицию «Спартак» намерен усилить после трансфера Сауся

Стало известно, какую позицию «Спартак» намерен усилить после трансфера Сауся

Сегодня, 10:42
1

«Спартак» планирует приобрести еще одного футболиста в линию обороны. Речь идет об игроке с российским паспортом.

Таким образом, после покупки у «Балтики» Владислава Сауся, красно-белые хотят еще усилить фланг защиты российским футболистом.

Сумма сделки по Саусю составит 350 миллионов рублей. Формально он является полузащитником, но в «Балтике» выполнял оборонительную работу.

  • 22-летний Саусь после медобследования и подписания контракта должен присоединиться к красно-белым на сборах в Дубае.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав
Комментарии (1)
oyabun
1769414971
По именам то очень неслабый состав в Спартаке собирается. Еще бы и команду из них сделать! Вся надежда на испанца.
Ответить
