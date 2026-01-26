Стало известно, какую позицию «Спартак» намерен усилить после трансфера Сауся

«Спартак» планирует приобрести еще одного футболиста в линию обороны. Речь идет об игроке с российским паспортом.

Таким образом, после покупки у «Балтики» Владислава Сауся, красно-белые хотят еще усилить фланг защиты российским футболистом.

Сумма сделки по Саусю составит 350 миллионов рублей. Формально он является полузащитником, но в «Балтике» выполнял оборонительную работу.