Карпин высказался о следующем месте работы

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он вернуться в Испанию.
– Вас спрашивали о работе в Испании. Вы сказали про контракт со сборной. Есть ли у вас тренерская мечта о работе в хорошем европейском клубе?
– Что значит «мечта»? На данный момент мечты такой нет. Меня спрашивали, согласился бы я на предложение из Испании. Ну да. Всегда спрашивали – отвечал одно и то же.
Будет предложение – будем думать. В «Мальорке», например, шесть месяцев работал.
- Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 2 периода: с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.
- Он провел за клуб 194 матча во всех турнирах.
- У Карпина еще 2,5 года контракта со сборной.
Источник: «Спорт-Экспресс»