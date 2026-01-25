Карпин высказался о следующем месте работы

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он вернуться в Испанию.

– Вас спрашивали о работе в Испании. Вы сказали про контракт со сборной. Есть ли у вас тренерская мечта о работе в хорошем европейском клубе?

– Что значит «мечта»? На данный момент мечты такой нет. Меня спрашивали, согласился бы я на предложение из Испании. Ну да. Всегда спрашивали – отвечал одно и то же.

Будет предложение – будем думать. В «Мальорке», например, шесть месяцев работал.