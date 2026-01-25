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Карпин высказался о следующем месте работы

25 января, 23:05
15

Главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили, готов ли он вернуться в Испанию.

– Вас спрашивали о работе в Испании. Вы сказали про контракт со сборной. Есть ли у вас тренерская мечта о работе в хорошем европейском клубе?

– Что значит «мечта»? На данный момент мечты такой нет. Меня спрашивали, согласился бы я на предложение из Испании. Ну да. Всегда спрашивали – отвечал одно и то же.

Будет предложение – будем думать. В «Мальорке», например, шесть месяцев работал.

  • Карпин выступал за «Реал Сосьедад» в 2 периода: с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.
  • Он провел за клуб 194 матча во всех турнирах.
  • У Карпина еще 2,5 года контракта со сборной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Карпин Валерий
Комментарии (15)
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Император 1
1769372615
Так уходи из сборной, новую работу найдёшь, хотя тебя не возьмут никуда.
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Black Wolf28
1769507468
Карпин Лучший Тренер в России и один из лучших тренеров в мире!
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Александр-Балашов-google
1769508547
Любой тренер, топ он или не топ, работает с тем материалом, который у него есть, если материал отличный, то и результат будет отличным, а если материал так себе, то тут и Гвардиола с Клоппом не помогут. Из ..овна нельзя сделать конфету. Дай Карпину Реал или Барселону и он будет чемпионом, а дай Карпину Ростов или Динамо, ну вы знаете. Вот и вся философия.
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