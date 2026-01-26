Талалаев – о физической готовности «Балтики»: «Мы лучшие в РПЛ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о физической подготовке своей команды.

– «Балтика» стала главной сенсацией первой части чемпионата, в медиа отмечают великолепную физическую подготовку команды. Насколько в этом вам помогают традиции советского футбола – академические труды, подсказки Валерия Непомнящего?

– Здесь не только Непомнящий, но и люди, которые воспитывали футболистов нашего поколения. Они базировались на тех старых советских научных выкладках, которыми пользовались Зеленцов, Лобановский, их последователи.

Но самое интересное – смотрю на те ошибки, которые совершают многие молодые тренеры. Они начинают поднимать общую выносливость. Я бы рекомендовал задуматься над тем, надо ли это делать. Потому что футбол все-таки больше смешанная выносливость.

Старая школа говорит нам о том, что без общего уровня выносливости тяжело переходить к смешанной: скоростной и силовой. Разработки же более новые позволяют задуматься над этим вопросом.

– Согласны с тем, что главный фактор успеха «Балтики» – феноменальная физическая подготовка? И что нынешняя команда – лучшая в плане физики в российском футболе за много лет?

– Мы лучшие в РПЛ [по «физике»], и «Химки» были до этого ближе к тройке ведущих. И «Ахмат» был в тройке по тем параметрам, которые мы выделяем у себя в работе.

Помните, в прошлом году во время матча с «КАМАЗом» я выступил по комментатору матча? Пересматривал игру со звуком, и комментатор Влад Гурджи – кстати, он очень сильно спрогрессировал – весь матч говорил, что игра неинтересная, много беготни и борьбы.

А когда мы на следующий день посмотрели данные, оказалось, что это была одна из лучших игр с точки зрения именно работы на поле – на искусственном газоне, в холодную погоду, с неуступчивым соперником.

Понятно, что зрелищность была не очень. Но то, как работали футболисты, скучным никак не назовешь. Еще больше меня удивил «КАМАЗ» Ахметзянова, что его команда смогла выдержать эту работу. И я это сказал, потому что не всегда результат и зрелищность совпадают с тем, что мы на поле делаем.