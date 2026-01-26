Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – о физической готовности «Балтики»: «Мы лучшие в РПЛ»

Талалаев – о физической готовности «Балтики»: «Мы лучшие в РПЛ»

Сегодня, 11:18
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о физической подготовке своей команды.

«Балтика» стала главной сенсацией первой части чемпионата, в медиа отмечают великолепную физическую подготовку команды. Насколько в этом вам помогают традиции советского футбола – академические труды, подсказки Валерия Непомнящего?

– Здесь не только Непомнящий, но и люди, которые воспитывали футболистов нашего поколения. Они базировались на тех старых советских научных выкладках, которыми пользовались Зеленцов, Лобановский, их последователи.

Но самое интересное – смотрю на те ошибки, которые совершают многие молодые тренеры. Они начинают поднимать общую выносливость. Я бы рекомендовал задуматься над тем, надо ли это делать. Потому что футбол все-таки больше смешанная выносливость.

Старая школа говорит нам о том, что без общего уровня выносливости тяжело переходить к смешанной: скоростной и силовой. Разработки же более новые позволяют задуматься над этим вопросом.

– Согласны с тем, что главный фактор успеха «Балтики» – феноменальная физическая подготовка? И что нынешняя команда – лучшая в плане физики в российском футболе за много лет?

– Мы лучшие в РПЛ [по «физике»], и «Химки» были до этого ближе к тройке ведущих. И «Ахмат» был в тройке по тем параметрам, которые мы выделяем у себя в работе.

Помните, в прошлом году во время матча с «КАМАЗом» я выступил по комментатору матча? Пересматривал игру со звуком, и комментатор Влад Гурджи – кстати, он очень сильно спрогрессировал – весь матч говорил, что игра неинтересная, много беготни и борьбы.

А когда мы на следующий день посмотрели данные, оказалось, что это была одна из лучших игр с точки зрения именно работы на поле – на искусственном газоне, в холодную погоду, с неуступчивым соперником.

Понятно, что зрелищность была не очень. Но то, как работали футболисты, скучным никак не назовешь. Еще больше меня удивил «КАМАЗ» Ахметзянова, что его команда смогла выдержать эту работу. И я это сказал, потому что не всегда результат и зрелищность совпадают с тем, что мы на поле делаем.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
  • Ранее Талалаев возглавлял в РПЛ «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов», «Торпедо», нижегородскую «Волгу», а также «Ростов» в роли исполняющего обязанности главного тренера.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.
  • Ранее Талалаев высказался о своем потенциальном назначении в топ-клуб, вспомнив как работал в «Спартаке» с Неманьей Видичем и Фернандо Кавенаги. В 2004-м он был тренером-переводчиком у красно-белых.

Источник: «РБ Спорт»
Цугундeр
1769416869
)) "Он работал с .. Видичем и .. Кавенаги в «Спартаке» в 2004 году, где был тренером-переводчиком." А массажистом не был.!) Хавно Маур получается. Не профи, не, нихира не профи.)
Ответить
Интерес
1769417970
Интересный заголовок и несовпадающий с ним на 100 процентов текст.Факир был пьян...но фокус получился интересным.
Ответить
Интерес
1769419573
Во,заголовок "исправился"...
Ответить
...уефан
1769420335
..."Крылья, ноги и хвосты" - методическое пособие Талалаева по тренировкам...
Ответить
vick-north-west
1769424707
То, что Талалаев подготовил взлёт донного ФК Тамбов в РПЛ, уже даже не вспоминается.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 