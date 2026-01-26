Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос достиг принципиального соглашения с акционерами «Севильи» о покупке клуба.

Партнером футболиста в приобретении андалусийцев выступит холдинг Five Eleven Capital.

Предложение о покупке составило 450 миллионов евро и встретило одобрение со стороны акционеров.