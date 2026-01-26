Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»

Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос достиг принципиального соглашения с акционерами «Севильи» о покупке клуба.
Партнером футболиста в приобретении андалусийцев выступит холдинг Five Eleven Capital.
Предложение о покупке составило 450 миллионов евро и встретило одобрение со стороны акционеров.
- Сейчас 39-летний Рамос и Five Eleven Capital смогут проанализировать финансовые показатели испанского клуба, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения и закрыть сделку в течение нескольких месяцев.
- Рамос с 1996 года находился в структуре детских и юношеских команд «Севильи», и играл за основной состав в 2004–2005 годах, а также в сезоне-2023/24.
Источник: Cadena SER