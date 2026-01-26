Лещука уличили в подлости и мерзости

Блогер Михаил Борзыкин высказался о голкипере «Динамо» Игоре Лещуке.

Ранее Лещук заявил, что «Динамо» стало легче после ухода главного тренера Валерия Карпина.

В этом сезоне 29-летний голкипер провел за бело-голубых 7 матчей, пропустил 11 голов, провел 2 встречи на ноль.

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

«Анекдотичный вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, через какие страдания ему пришлось пройти при Карпине.

Все больше убеждаюсь в том, что при Марцеле Личке «Динамо» боролось за золото во многом вопреки. Сошлись звезды на чьих-то важных погонах. Сработало магическое заклинание. Потому что нельзя рассчитывать на что-то серьезное, когда вместо команды – банка с пауками, а вместо мужиков-бойцов – избалованные, капризные мажоры.

Одни плачутся, что заставляли вовремя приходить на тренировки, другие сокрушаются, что запрещали много жрать. Профессиональные, сука, спортсмены на многомиллионных зарплатах. Даже если штаб Карпина где-то и перегнул с диетой и дисциплиной, публично рассказывать такое есть низость, мерзость и подлость. На все 87 кг.

О том, что плевать в спину ушедшему тренеру неэтично и непрофессионально, не вижу смысла повторяться. Судя по всему, это нормально для команды, в которой концентрация ходячих зашкваров давно превысила все разумные пределы. Но, думается, Ролан Гусев высоко оценит это высказывание вечно второго вратаря», – написал Борзыкин.