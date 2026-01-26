Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»

Переход нападающего Райана из «Васко да Гама» в «Зенит» сорвался из-за требований посредников. 19-летний игрок обошелся бы питерцам в 50 миллионов евро.

Петербуржцы действительно интересовались форвардом. Клуб из Рио-де-Жанейро ответил на запрос и сообщил, что игрок будет стоить 35 миллионов евро.

Помимо этой суммы, за переезд игрока в Россию, петербуржцам нужно было заплатить 15 миллионов евро подъемных и агентских выплат. «Зенит» посчитал такие траты нелогичными и отказался от покупки футболиста.

Теперь, по данным Фабрицио Романо, Райан Витор перейдет в «Борнмут». Сумма трансфера, все те же, 35 миллионов евро. Будет ли платить английский клуб аналогичные подъемные и агентские – неизвестно.