Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»

Сегодня, 14:34
13

Переход нападающего Райана из «Васко да Гама» в «Зенит» сорвался из-за требований посредников. 19-летний игрок обошелся бы питерцам в 50 миллионов евро.

Петербуржцы действительно интересовались форвардом. Клуб из Рио-де-Жанейро ответил на запрос и сообщил, что игрок будет стоить 35 миллионов евро.

Помимо этой суммы, за переезд игрока в Россию, петербуржцам нужно было заплатить 15 миллионов евро подъемных и агентских выплат. «Зенит» посчитал такие траты нелогичными и отказался от покупки футболиста.

Теперь, по данным Фабрицио Романо, Райан Витор перейдет в «Борнмут». Сумма трансфера, все те же, 35 миллионов евро. Будет ли платить английский клуб аналогичные подъемные и агентские – неизвестно.

  • В этом году Райан провел за «Васко да Гама» 1 матч и забил 2 гола. В 2025-м на его счету 57 встреч, 20 мячей и 1 ассист.
  • В прошлом году он выиграл чемпионат Южной Америки U20 со сборной Бразилии.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Васко да Гама Зенит Витор Райан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769428322
странно... обычно мюллеру бабушки города и области скидываются на очередную мартышку, а тут вдруг бабулек пожалел... на него что-то непохоже... )))
Ответить
...уефан
1769429658
...не спасли рядового Райана...
Ответить
Бумбраш
1769429885
))
Ответить
Император Бомжей
1769430619
Ценник итоговый космос))) 50 лямов.. Ну просто ради интереса, посмотрим за ним в АПЛ
Ответить
Дубина
1769431556
Для блох и 50 не деньги!!!
Ответить
FWSPM
1769433433
по итогу купили за 30 два раза джона что делать приходится экономить после всяких проходимцев из фламенго
Ответить
Номэд
1769436064
Чуйка сработала у парня, что в бом.жарне попахивает гомосятинкой...
Ответить
Главные новости
Известен новый клуб Шуманского из ЦСКА
20:46
Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную
19:57
1
Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела
19:48
1
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
19:31
2
Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»
18:49
2
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
8
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
13
Все новости
Все новости
Лещук планирует после карьеры зарабатывать пассивным способом
20:36
Саусь раскрыл позицию, на которой будет играть в «Спартаке»
20:22
«Шурку» Ерохина обвинили в том, что он закрывает дорогу молодым зенитовцам
20:09
1
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло китайцам в серии пенальти
19:13
Талалаев объяснил, почему с ним сложно работать
18:59
2
В игре новичка «Спартака» обнаружен серьезный изъян
18:43
3
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
8
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
13
Талалаев охарактеризовал нового тренера «Спартака», за которым внимательно следил
17:13
2
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»
16:57
10
Талалаев обратился к ушедшему в «Спартак» Саусю
16:47
2
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
Видео«Спартак» обсмеял другие клубы РПЛ в презентации Сауся
16:23
13
Видео«Балтика» трогательно проводила Сауся в «Спартак»
16:09
2
ВидеоПервое обращение Сауся к болельщикам «Спартака»
15:57
6
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
12
Лещука уличили в подлости и мерзости
15:31
Серхио Рамоса попросили купить «Крылья Советов» вместо «Севильи»
15:21
2
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
2
Фото«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
13
Назван игрок «Зенита», который сейчас в «дикой форме»
14:33
4
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Талалаев назвал сумму штрафа в «Балтике» за лишний вес у игроков
14:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 