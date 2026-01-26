Введите ваш ник на сайте
Детали трансфера Сауся в «Спартак»

Сегодня, 12:13
10

Полузащитник Владислав Саусь подписал в Москве контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

За трансфер игрока «Балтика» получит от красно-белых 350 миллионов рублей.

Саусь уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь на сборы «Спартака» в Дубае.

Сумма по опции выкупа в контракте Сауся с красно-белыми для России равна 30 миллионам евро, для Европы – 20 миллионам.

22-летний игрок успешно прошел медосмотр и выбрал себе 17-й номер в «Спартаке».

  • 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • Сообщалось, что часть суммы от перепродажи игрока достанется «Зениту», который владел 15% прав на него.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769419500
Хозяева "Балтики" хотели именно 4 млн евреек, и они их получили.А что получил "Спартак"-посмотрим.Но пора некоторым спартачам с сайта брать свои слова назад и прославлять умения игрока и мудрость руководства.В извинениях в свой адрес нет нуждаюсь...
Ответить
swot1205
1769420225
Добро пожаловать в семью!
Ответить
lek!
1769420961
Сейчас с новым лимитом , вся бестолковщина подорожает . Сейчас речь не об Владиславе Саусе , а то что ждет нас дальше. Хотя не понимаю , как они будут его заигрывать, на какой позиции ?
Ответить
Спартач80
1769421845
Средний игрок. А шума то, шума...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769422580
забавно))) для европы - 20млн. евро, а для бом.жарни 30... в целом верно, а то сейчас на мартышек лимит введут и все, заднеприводные начнут грабить местный рынок...
Ответить
FWSPM
1769424421
пришло время отправить денисова в забвение
Ответить
zigbert
1769424575
Принимаем эту новость со сдержанным оптимизмом.
Ответить
Император Бомжей
1769425236
Интересно конечно, как он проявит себя в Спартаке)) Думаю станет твердым игроком основы и будущим Спартака
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769431670
Вляпался Саусь. Гыгыгы
Ответить
