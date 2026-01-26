Детали трансфера Сауся в «Спартак»

Полузащитник Владислав Саусь подписал в Москве контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

За трансфер игрока «Балтика» получит от красно-белых 350 миллионов рублей.

Саусь уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь на сборы «Спартака» в Дубае.

Сумма по опции выкупа в контракте Сауся с красно-белыми для России равна 30 миллионам евро, для Европы – 20 миллионам.

22-летний игрок успешно прошел медосмотр и выбрал себе 17-й номер в «Спартаке».