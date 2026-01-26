В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард

Бразильский нападающий Фелиппе Кардосо тренируется вместе с «Ахматом»

«На начавшихся вторых сборах команды в Турции к коллективу присоединился форвард Фелиппе Кардосо, у которого закончился срок аренды в китайском клубе «Хэнань», – говорится в сообщении грозненского клуба.