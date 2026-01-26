В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард

Бразильский нападающий Фелиппе Кардосо тренируется вместе с «Ахматом»
«На начавшихся вторых сборах команды в Турции к коллективу присоединился форвард Фелиппе Кардосо, у которого закончился срок аренды в китайском клубе «Хэнань», – говорится в сообщении грозненского клуба.
- 27-летний Кардосо в прошлом году провел за китайский клуб 30 матчей, забил 14 голов, сделал 6 ассистов.
- «Ахмат» приобрел бразильца летом 2024 года. Он провел за грозненцев 17 встреч и забил 1 мяч.
Источник: телеграм-канал ФК «Ахмат» Грозный