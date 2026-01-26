Введите ваш ник на сайте
Семшов назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Сегодня, 11:56
1

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов сказал, какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении.

– Что ждете от Хуана Карседо в «Спартаке»?

– Новая метла по-новому метет. Безусловно, Карседо надо познакомиться с командой. «Спартак» – команда, которая должна бороться только за чемпионство. А в этом году шансы на чемпионство потеряны. Так что назначение испанца больше с прицелом на следующий сезон.

Когда Карседо только назначили, я говорил: а чем он заслужил это? Раньше у нас тренеров приглашали из сильнейших чемпионатов. Сейчас привозят из чемпионатов другого уровня. Но отзывы о его работе приятные. Только это «Спартак», большое давление. Справится ли он с ним?

– А «Спартаку» под Карседо нужно усиливаться или все и так в порядке?

– Только тренерское видение покажет. Только Карседо может сказать, какие футболисты ему нужны. У «Спартака» и так сильный состав, но любой тренер скажет, что один-два игрока ему бы не помешали. Плюс, многое будет зависеть от того, кто покинет команду.

– Какие позиции в «Спартаке» сейчас требуют усиления?

– Крайние защитники. Возможно, нападающий.

– То есть дорогущие Угальде и Гарсия не убеждают?

– Цена не играет в футбол. Мы же видим, что Жерсона взяли задорого, а он не смог закрепиться в «Зените».

– Кого еще можно приобрести?

– Наверное, инсайдов. Вроде как уходить собрался Бонгонда, так что эту позицию тоже стоит укрепить. На российском рынке можно найти крайнего полузащитника, который быстро адаптируется.

  • Хуан Карлос Карседо с главным тренером «Спартака» с 5 января.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Семшов Игорь Карседо Хуан Карлос
1769419635
Чего-то Семшов обеспокоен положением "Спартака" больше, чем "Зенита" и "Динамо"...У них всё прекрасно?
