Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»

Атакующий полузащитник Джон Джон прошел медобследование и подписал контракт с «Зенитом».
Петербуржцы заплатят «Брагантино» за бразильца 20 миллионов евро. Переход игрока помогает осуществить агентство Bertolucci Sports.
Официально о трансфере пока не объявлено.
- 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
- В 2024 году «Брагантино» приобрел футболиста у «Палмейраса» за 7,1 миллиона евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X