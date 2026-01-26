Введите ваш ник на сайте
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»

Сегодня, 13:58
45

Атакующий полузащитник Джон Джон прошел медобследование и подписал контракт с «Зенитом».

Петербуржцы заплатят «Брагантино» за бразильца 20 миллионов евро. Переход игрока помогает осуществить агентство Bertolucci Sports.

Официально о трансфере пока не объявлено.

  • 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
  • В 2024 году «Брагантино» приобрел футболиста у «Палмейраса» за 7,1 миллиона евро.

Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769425579
...ипать, ипать! Вах, вах!...
Ответить
Дырокол
1769425593
Что за двойное имя?
Ответить
Semenycch
1769427537
Але, менеджеры этого сайта, Вы вообще понимаете, что пишите на сайте? "Нападающий Джон Джон..."? Этот парень никогда не был нападающим на футбольном поле, он игрок центра поля, может играть на позиции опорника или бокс-ту-бокс! Если самим мозгов не хватает, так зайдите на Трансфермаркет!
Ответить
шахта Заполярная
1769428027
Где то в сторонке заплакал, заплакал дельфин
Ответить
БеZуМныЙ
1769428408
Это хорошее приобретение.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769429844
Это вам не Саусь. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1769431706
Будет летом цыган ныть до дому хочу с помойки))))
Ответить
FCSpartakM
1769432312
Посмотрел нарезки. Не смог выделить ничего , что бросалось . тот же Жерсон выделялся ногой. Но там и минусы были все налицо. Тут вообще непонятно, чел больше на африканца смахивает, много бегает, немного кривоват. В принципе он и стоит 10 мультов. Ну тип цена за +/- за любого бразильца, который умеет на среднем уровне играть. 20ку за такого футболиста , конечно, смешно давать, даже очень. Ну тип столько вендел стоил, который уровнем индивидуальным заметно выше.
Ответить
Дубина
1769435836
Стоит 7 заплатили 20.И тут блох развели.
Ответить
