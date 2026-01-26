Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»

Атакующий полузащитник Джон Джон прошел медобследование и подписал контракт с «Зенитом».

Петербуржцы заплатят «Брагантино» за бразильца 20 миллионов евро. Переход игрока помогает осуществить агентство Bertolucci Sports.

Официально о трансфере пока не объявлено.