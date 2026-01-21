Прогноз Абаскаля на работу Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от работы Хуана Карлоса Карседо.
«Я знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в «Спартаке», – сказал Абаскаль.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»