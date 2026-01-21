Прогноз Абаскаля на работу Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от работы Хуана Карлоса Карседо.

«Я знаю весь тренерский штаб Хуана. Могу сказать, что это настоящие профессионалы и хорошие люди. Они способны добиться успеха в «Спартаке», – сказал Абаскаль.