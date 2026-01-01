Определен основной кандидат на пост главного тренера «Челси»

Руководство «Челси» рассматривает Лайама Росеньора в качестве нового главного тренера команды.

Клуб высоко оценивает специалиста. Его считают наиболее вероятным преемником уволенного сегодня Энцо Марески на посту главного тренера «синих».

Считается, что Росеньора изначально пригласили в «Страсбур», который также принадлежит владельцам «Челси», с целью позвать затем в лондонскую команду. За время работы этого специалиста во французском клубе восхищение его работой со стороны руководства «синих» только возросло.

Еще один вариант для «Челси» – назначение Андони Ираолы из «Борнмута». Его команда сыграла вничью с лондонцами (2:2) на «Стэмфорд Бридж» 30 декабря – эта встреча оказалась последней для Марески на посту главного тренера «синих».

Сообщается, что будущее Марески в «Челси» оставалось неопределенным с сентября после неудачного старта сезона, но за последнюю неделю перед его увольнением его противоречия с клубом значительно обострились.

Тренер все больше был недоволен некоторыми аспектами управления в «Челси». Некоторые источники отмечают, что Мареска хотел больше влиять на решения по трансферам, но клуб не собирался менять нынешнюю структуру взаимодействия с главным тренером.