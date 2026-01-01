Введите ваш ник на сайте
  Комбаров – о цене своего стартапа: «Не продам меньше, чем за 100 миллионов долларов»

Комбаров – о цене своего стартапа: «Не продам меньше, чем за 100 миллионов долларов»

1 января, 19:41
10

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал о своей разработке приложения для тренировок футболистов.

– На мой взгляд, сделал лучшее приложение в мире для тренировок футболистов любого уровня в режиме онлайн. Оно будет полезно тем, кто хочет прогрессировать, подтянуть свою технику и физические качества, растяжку. Программа при правильном подходе и стабильных тренировках гарантированно улучшит футбольные качества любого игрока.

– Это все основано на вашем личном опыте? Или кого-то привлекали со стороны?

– Идея возникла у меня абсолютно спонтанно, все придумывал и записывал тренировки самостоятельно. От зарождения идеи в моей голове до реализации проекта и выхода его на рынок прошел год с небольшим, была проделана огромнейшая работа, и я очень рад, что мои труды могут повлиять на миллионы начинающих футболистов, принести им пользу.

– Во сколько обойдется подписка?

– Считаю, что футбол должен быть доступным для всех, поэтому цена очень дешевая. Месячная подписка – 10 долларов, годовая – 60. У меня много идей, как развивать приложение, это уже такой процесс, который не остановить.

– Можете назвать это бизнесом?

– На всем можно заработать деньги. Этот проект рассчитан на то, что им будут пользоваться миллионы футболистов по всему миру. В своих соцсетях я постоянно публикую разные упражнения и уже набрал почти 200 миллионов просмотров.

– Каким должно быть предложение, чтобы вы продали свой стартап?

– Цена формируется из количества пользователей и многих других факторов. Но я не продам свое приложение меньше чем за 100 миллионов долларов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Комбаров Кирилл
Benifacto
1767287128
смешно
Ответить
рылы
1767290116
смотрел как-то давно, года 3-4 назад, выпуск Дудя про кремниевую долину. так там множество русских программистов говорило ему про инвесторов, что их там как собак нерезаных. берёшь любую идею - и продаёшь за миллионы. а взлетит или нет - дело десятое. ну, то есть, я верю, что бывший хряк комбуров реально может впарить кому-нибудь своё изделие, никому не нужное.
Ответить
ZAITZEFF2011
1767291959
Как никчемный футболист может что-то разработать для других?
Ответить
Artemka444
1767292422
Балабол
Ответить
sochi-2013
1767332277
Дебил-редактор, " цена очень дешевая"!
Ответить
Дмитрий-Лахов-google
1767355790
Деньги,деньги,делай деньги,а остальное всё дребедень. Как пели герои одного мультфильма.Инфоцегане добрались и футбольной аудитории.
Ответить
Алексей-К-google
1767360976
Комбаров кто это? Уже третью статью читаю, то про цены на хлеб в Майами, то про приложение... Пишите уже про спорт
Ответить
