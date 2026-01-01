Шалимов сказал, кто больше выиграет от обмена Дивеева на Гонду

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов отреагировал на возможный обмен форварда «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Обмен Дивеев – Гонду, на мой взгляд, в пользу «Зенита». Да, Гонду квалифицированный форвард, хорошо начал в РПЛ, но в этом сезоне он играет мало и не забивает. А ЦСКА нужен в атаку игрок, который начнет забивать с первого же матча, потому что есть шансы на трофей.

Дивеев же основной игрок ЦСКА и лидер обороны. Отлично играет на стандартах, есть пас. А Гонду в «Зените» просто скис – мало того, что не забивает, так и по форме есть вопросы. Более того, атака у «Зенита» такая, что все три форварда сидят на лавке. Конкуренция никому – ни Соболеву, ни Гонду, ни Кассьерре – не пошла на пользу.

Форвард для ЦСКА сложная позиция, он почти не участвует в игре, он наконечник, от которого требуется завершение. И в этом плане, если учесть форму Гонду, я бы не сбрасывал со счетов Мусаева.

Кроме того, за потенциальными трансферами Гонду и Баринова в ЦСКА мы забываем о том, что Челестини первый раз будет проводить такие длинные зимние сборы. И не у каждого иностранца в РПЛ это получается хорошо», – сказал Шалимов.