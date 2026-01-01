Стала известна позиция «Спартака» по переходу защитника «Шальке»

«Спартак» не планирует приглашать защитника «Шальке» Виталия Беккера. Ранее сообщалось, что москвичи следят за этим футболистом с российскими корнями.

Однако другие клубы из России могут рассмотреть вариант с переходом защитника. Сообщалось, что в услугах 20-летнего игрока молодежной сборной Германии также заинтересованы «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и варшавская «Легия».

В агентстве PN Sports Consulting e.K., ведущем дела Беккера, подтведили интерес к игроку из РПЛ.

«Да, это правда. Он говорит по-русски, и благодаря его корням трансфер в РПЛ возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к Виталию есть огромный интерес из РПЛ», – приводит слова представителей агентства Metaratings.ru.