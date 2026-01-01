Введите ваш ник на сайте
Комбаров сравнил количество бомжей в Москве и Майами

1 января, 20:23
26

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, живущий в Майами, сравнил жизнь в американском городе и Москве.

– К чему не привыкли до сих пор? Часто показывают, что бомжи на каждом углу спят.

– Бомжей на улице практически нет, в Майами их не больше, чем в Москве.

Алексей Миранчук рассказывал, что нашел блюдо, напоминающее ему о русской кухне, но домашнюю еду это не заменило. У вас как?

– Нет никаких сложностей, потому что здесь очень много русских магазинов, которые продают все те же самые продукты, что и у нас в Москве. Мы в основном кушаем дома, жена готовит обычную еду. Иногда ходим в рестораны, но это не то.

По сравнению с Москвой сервис здесь в принципе отсутствует, больше заточено на поток: пришел, поел, ушел. Поэтому владельцы сильно не заморачиваются над сервисом.

– Совсем все плохо?

– Почему же? Есть и хорошие рестораны, но если в Майами условно на квадратный километр он один, то в Москве их будет 15, и в каждом ты можешь вкусно поесть.

– По качеству жизни сравните Москву и Майами.

– Примерно одинаково, но по инфраструктуре, сервису и всем бытовым моментам лучше Москвы города не видел. Зато здесь нет пробок [смеется].

– Иностранцы приезжают и говорят: Москва – один из самых красивых городов мира, технически развитый и современный. При этом такое мнение у россиян встречается куда реже. Не ценим свое?

– Так считают только те люди, которые мало путешествуют, мало что видят. Не берем заграницу, даже чтобы понять, как живут в центральной России, нужно поехать туда, пообщаться с местными жителями и уже формировать свое мнение исходя из увиденного собственными глазами. Если же слушать кого-то или смотреть телевизор, объективной оценки не будет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Комбаров Кирилл
Комментарии (26)
VVM1964
1767289616
Ну о чем разговор то - рассадник б о м ж е й это Питер!.)... (интересно как - для брмбардира это нормальное слово, а для пользователей цензурировано!(((.)
Ответить
рылы
1767289747
знаменитые тарасофские бамжи, обитающие в бачках по поводу и без него, не подпадают в категорию москвичей. а так бы всех переплюнули. зато у них есть отменная палёная косорыловка, которой страшно гордятся, и которую у них закупает даже красногвардейчик. гы-гы!
Ответить
Тинез Розоп
1767290106
Их на Газпром арену всех согнали)))…
Ответить
Айболид
1767291602
редаХтор в предновогодние дни ,щедро накидывал провакационные темы для своего любимца - объедкина . когда увидел , что это бракованное резиновое изделие коллективно шпыняют даже непримеримые оппоненты , решил стравить их в очередной раз , путём высерания заголовка , не отображающего сути текста под ним .
Ответить
Artemka444
1767294396
Ну молодец живи дальше там!!! А так Москва говнище так то!!! Как и Спартак говнище!! Как говорят Москва сосёт, а Питер решает!!!!
Ответить
FCSpartakM
1767297157
Какой смысл сравнивать Москву и Майами, где населения в раз 6-7 меньше.
Ответить
zigbert
1767335187
Чтобы дать объективную оценку жизни в Майами надо самому там побывать.
Ответить
Красногвардейчик
1767336661
Москва лучший город России, по всем параметрам
Ответить
Номэд
1767338647
Комбар то в питарасятнике не жил, уж там то бом.ж на бом.же и бом.жом погоняет. А жить в питере - это депрессняк с вечными тучами над головой и без солнца почти весь год.
Ответить
subbotaspartak
1767341248
...в Майами их не больше, чем в Москве....Всех поголовно посчитал?
Ответить
