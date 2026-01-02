Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков сказал, что изменит в «Спартаке», если войдет в руководство клуба

Глушаков сказал, что изменит в «Спартаке», если войдет в руководство клуба

2 января, 11:27
13

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов стать одним из руководителей клуба.

– Вы готовы войти в руководство «Спартака»?

– Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером – хуже точно не будет, поверьте мне. Главное – не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.

Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?

– Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?

– Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу.

  • Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
  • В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Еще по теме:
Глушаков предостерег Карседо: «Если бы приехал Моуринью, то я бы сказал тоже самое»
Глушаков предупредил нового главного тренера «Спартака» 7
Глушаков – об обучении на тренера: «Я все в футболе видел, прошел весь путь, чему еще учиться?» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1767342765
Таких пофигистов, как Глушаков, и близко нельзя подпускать к Спартаку.
Ответить
Виктор-Губанков-yandex
1767345318
Ну зачем мелочиться. Может сразу в руководство Лукойла? Беда в том, что все хотят получать, а не зарабатывать.
Ответить
Taps
1767345700
Бабло, бабло, бабло ... А где же футбол ?
Ответить
suchi-69
1767345891
Глушака смогли поднять и опохмелить уже ко 2 числу ? Вот, что миллеровский самогон животворящий делает
Ответить
САДЫЧОК
1767347107
Гнать этого типа от Спартака! Все помнят , как он сливал тренера и фактически парализовал Спартак на 2 года.
Ответить
TOMSON
1767349447
« Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы» Не убавить не прибавить. Фраза все об уровне Глушакова, как тренера сказала.
Ответить
TOMSON
1767349537
Смотрю сайтик то забурлил. Выспались? Теперь, что-то тяжелее рюмки можно поднять и напечатать? С Новым годом вас!)
Ответить
neim
1767353618
"Когда ко мне обратятся, тогда и скажу." Значит никогда ! )))
Ответить
Povedkin
1767354451
Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером – хуже точно не будет, поверьте мне.------- Ну а чо, хорошая мысля.Гы гы
Ответить
Spartak_forv@
1767355819
Игроков надо брать хороших,плохих брать не надо. Тренера тоже хорошего,плохого не надо.И помощников себе тоже хороших,плохие не нужны))
Ответить
Главные новости
«Барселона» отметила успех своего игрока, вернувшегося после психологических проблем
09:36
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
4
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
1
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
9
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
3
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
6
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 