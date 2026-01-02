Глушаков сказал, что изменит в «Спартаке», если войдет в руководство клуба

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что готов стать одним из руководителей клуба.
– Вы готовы войти в руководство «Спартака»?
– Легко. Я бы нашел хорошего тренера и помогал. Или стал бы тренером – хуже точно не будет, поверьте мне. Главное – не мешать тренеру: я бы нашел себе помощников, единомышленников.
Важно, чтобы не мешали агенты и чтобы руководство не влезало в работу, а давало деньги на трансферы. Игроков надо брать хороших, а не тех, на которых иногда смотреть неинтересно. В «Спартаке» уже стало нормой, что футболисты покидают клуб после одного-двух сезонов. Как вы собираетесь добиваться результата?
– Кто вошел бы в ваш тренерский штаб?
– Не буду говорить. Когда ко мне обратятся, тогда и скажу.
- Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
- В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Источник: «РБ Спорт»