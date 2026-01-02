В ПАОКе высказались о варианте с трансфером Ливая из «Спартака»

В пресс‑службе ПАОКа заявили, что информация о переговорах с «Спартаком» по трансферу нападающего Ливая Гарсии не соответствует действительности.

Ранее интернет‑издание SportReport сообщило, что владелец греческого клуба Иван Саввиди лично ведет переговоры с руководством красно-белых по форварду сборной Тринидада и Тобаго.

«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс‑службе греческого клуба.