Глушаков заявил о предвзятости организаторов «Золотого мяча» к российским футболистам

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков сказал, мог ли экс-нападающий национальной команды Андрей Аршавин выиграть «Золотой мяч».

– Гус Хиддинк считает, что Андрей заслуживал «Золотой мяч». Как вы думаете, возможно ли, что российский футболист выиграет эту награду в XXI веке?

– Думаю, эти награды – политика и большой менеджмент в ФИФА, у них свои закулисные игры. Когда-то эту награду не всегда заслуживали ни Месси, ни Роналду, но ее все равно им отдавали. Предвзятость есть и к российским игрокам. При всем уважении к Андрею, он точно не мог выиграть «Золотой мяч».